Британский турист раскрыл основные уловки мошенников в Турции

1:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российским туристам, собирающимся в отпуск в Турцию, стоит быть начеку из-за крупных случаев мошенничества, связанных с банковскими картами и алкоголем в местных барах. Об этом предупредил британский турист в видео, опубликованном в TikTok, где он делится своими впечатлениями о жизни в этой стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), CC BY-SA 4.0

Путешественник под ником official_scottylum2 выделил район Армуталан в Мармарисе как особенно проблемный. Однако он подчеркнул, что не хочет отговаривать туристов от посещения этой части города, ведь это место дарит ту атмосферу, которую ищут отдыхающие. Тем не менее, здесь зафиксировано много случаев обмана, и британец решил поделиться своим опытом.

Он рассказал, что в этом районе часто происходят мошенничества с банковскими картами и алкоголем. Чтобы не стать жертвой первого вида мошенничества, он советует не брать с собой карты при выходе в город. Если без неё не обойтись, стоит принять дополнительные меры безопасности.

"Я лично пострадал от мошенничества на значительную сумму денег. Будьте внимательны, когда вводите пин-код, и следите за теми, кто может попытаться подсмотреть", — предупредил турист.

Кроме того, он советует быть осторожными при заказе напитков в барах. Бармены могут смешивать различные виды алкоголя, и важно проверять состав коктейлей, особенно "рыбных чаш" (fishbowls). Также лучше оплачивать каждый напиток отдельно, чтобы избежать незаметного добавления в счёт лишних позиций, сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

