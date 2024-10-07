В горах Сочи впервые состоится фестиваль бега осенью

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горах Сочи впервые состоится фестиваль бега "Роза Ран" осенью. Мероприятие пройдёт с 10 по 13 октября. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации города.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Известно, что 10 числа туристы и местные жители преодолеют дистанцию в 7 километров по горнолыжной трассе на вершину Розы Пик. На следующий день состоится командный забег с сюжетной линией, а 12 октября пройдёт костюмированная пробежка. В последний день фестиваля участники выйдут на 3 трассы разной степени сложности. Отдельный старт проведут для детей.

Кроме того, для участников и гостей мероприятия запланированы тематические программы с лекциями и кинопоказами.

"Роза Ран" является первым и единственным в России беговым фестивалем в горах, который длится 4 дня. Обычно мероприятие проводят весной.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

