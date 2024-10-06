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Топ малоизвестных курортов России, где можно поправить здоровье

1:28
Туризм

В России скрывается множество малоизвестных мест для отдыха, находящихся вдали от популярных туристических маршрутов. Эти курорты ещё не открыты для большинства россиян, что делает их особенно привлекательными для тех, кто ищет уединения.

Топ малоизвестных курортов России, где можно поправить здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Ben White benwhitephotography, PDM

Курорт Ундоры, расположенный в Ульяновской области, — единственное место в стране, где можно найти естественные источники слабоминерализованной целебной воды, содержащей органические вещества. Это место идеально подходит для тех, кто стремится к нетрадиционным методам оздоровления и ищет малоизвестные, но действенные способы укрепления здоровья.

Минеральные Воды в Ставропольском крае — это уникальный комплекс курортов, включающий такие известные места, как Кисловодск и Ессентуки. Благодаря обилию минеральных источников, сосредоточенных на небольшой территории, это место давно стало мёккой для любителей оздоровительного туризма. Здесь можно найти воду на любой вкус и нужду, будь то для профилактики заболеваний или просто для общего укрепления организма.

В Самарской области расположен курорт Сергиевские Минеральные воды, где находится единственный в России естественный источник сероводородных вод. Эти воды ценятся за свои мощные целебные свойства и являются уникальным явлением для отечественного оздоровительного туризма.

Уточнения

Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория, располагающая природными лечебными ресурсами.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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