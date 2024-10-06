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Эксперты объяснили, почему утренние рейсы — лучший выбор для спокойного путешествия

1:01
Туризм

Эксперты рекомендуют планировать авиаперелёты на утро. Они подчеркнули, что вечерние рейсы, особенно для пассажиров, испытывающих тревогу, могут оказаться менее комфортными из-за увеличенной вероятности турбулентности. Это связано с повышением температуры воздуха в дневное время и частыми грозами.

Эксперты объяснили, почему утренние рейсы — лучший выбор для спокойного путешествия
Фото: Flickr by Papas Dos, CC BY 2.0

Кроме того, рейсы во второй половине дня чаще подвергаются задержкам по сравнению с утренними вылетами. Хотя полёты после обеда могут показаться более удобными, они несут больше рисков из-за плотного графика авиакомпаний, особенно бюджетных перевозчиков, где интервал между рейсами составляет около 30 минут. Даже незначительные отклонения от расписания могут привести к цепной реакции с длительными задержками.

Пассажирам, вылетающим во второй половине дня, также стоит учитывать пробки на дорогах, которые могут усложнить своевременное прибытие в аэропорт, вызывая дополнительные переживания и стресс.

Уточнения

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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