Сына главреда Говорит Москва не пустили на рейс

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сын главного редактора радио "Говорит Москва" устроил скандал в аэропорту Сочи после опоздания на рейс. Об этом пишет Telegram-канал "Baza".

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Инцидент произошёл 4 октября. Журналист Георгий Бабаян должен был лететь с супругой и детьми в Москву. Однако они засиделись в кафе. Семья прибежала к выходу на посадку, когда она уже закончилась.

Журналист попытался поспорить с сотрудниками авиакомпании, но это ни к чему не привело. Семье пришлось приобретать новые билеты. Георгий Бабаян с женой и детьми вернулся в столицу на одном из следующих рейсов, предварительно ещё немного повздорив с представителями авиакомпании.

Ранее Pravda.Ru писала, как действовать при опоздании на самолёт.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

