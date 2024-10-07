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Сына главреда Говорит Москва не пустили на рейс

0:48
Туризм

Сын главного редактора радио "Говорит Москва" устроил скандал в аэропорту Сочи после опоздания на рейс. Об этом пишет Telegram-канал "Baza".

Сына главреда Говорит Москва не пустили на рейс
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Инцидент произошёл 4 октября. Журналист Георгий Бабаян должен был лететь с супругой и детьми в Москву. Однако они засиделись в кафе. Семья прибежала к выходу на посадку, когда она уже закончилась.

Журналист попытался поспорить с сотрудниками авиакомпании, но это ни к чему не привело. Семье пришлось приобретать новые билеты. Георгий Бабаян с женой и детьми вернулся в столицу на одном из следующих рейсов, предварительно ещё немного повздорив с представителями авиакомпании.

Ранее Pravda.Ru писала, как действовать при опоздании на самолёт.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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