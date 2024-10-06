Где найти уникальные отели: 2 оригинальные локации для незабываемого отдыха

В любой стране можно найти уникальные отели, которые выделяются своей стилистикой и концепцией. Такой подход к выбору жилья особенно привлекателен для туристов с хорошим вкусом, стремящихся провести отдых в необычной обстановке, чтобы затем поделиться впечатлениями с друзьями.
Treehotel в Лапландии (Швеция)
Treehotel — это уникальное место среди деревьев шведской Лапландии, где можно ощутить полное единение с природой. Отель "парит" в воздухе, и его форма напоминает птичье гнездо. Он построен с использованием местной качественной древесины, что делает его ещё более экологичным. Гости могут не только насладиться потрясающими видами и уединением, но и совершить прогулку по настоящему лапландскому лесу.
"Вулканический" отель в Италии (La Dimora di Metello)
La Dimora di Metello — это не менее впечатляющий отель в Италии, где стены частично состоят из настоящего вулкана, что добавляет особую атмосферу и привлекает любителей необычных локаций. В отделке номеров также использованы премиальные породы дерева. Этот отель небольшой, в нём всего четыре номера, что позволяет создать атмосферу уединённости и особой эксклюзивности для гостей.
Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.