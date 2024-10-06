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Где найти уникальные отели: 2 оригинальные локации для незабываемого отдыха

1:17
Туризм

В любой стране можно найти уникальные отели, которые выделяются своей стилистикой и концепцией. Такой подход к выбору жилья особенно привлекателен для туристов с хорошим вкусом, стремящихся провести отдых в необычной обстановке, чтобы затем поделиться впечатлениями с друзьями.

Где найти уникальные отели: 2 оригинальные локации для незабываемого отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, CC BY-SA 4.0

Treehotel в Лапландии (Швеция)

Treehotel — это уникальное место среди деревьев шведской Лапландии, где можно ощутить полное единение с природой. Отель "парит" в воздухе, и его форма напоминает птичье гнездо. Он построен с использованием местной качественной древесины, что делает его ещё более экологичным. Гости могут не только насладиться потрясающими видами и уединением, но и совершить прогулку по настоящему лапландскому лесу.

"Вулканический" отель в Италии (La Dimora di Metello)

La Dimora di Metello — это не менее впечатляющий отель в Италии, где стены частично состоят из настоящего вулкана, что добавляет особую атмосферу и привлекает любителей необычных локаций. В отделке номеров также использованы премиальные породы дерева. Этот отель небольшой, в нём всего четыре номера, что позволяет создать атмосферу уединённости и особой эксклюзивности для гостей.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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