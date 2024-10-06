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От собак до попугаев: с какими питомцами россияне предпочитают отправляться в путешествия

1:52
Туризм

Отпуск — всегда радостное событие, а ещё лучше, если рядом любимый питомец. Как выяснил сервис путешествий Tutu.ru, более 20% россиян предпочитают брать своих животных с собой в поездку.

От собак до попугаев: с какими питомцами россияне предпочитают отправляться в путешествия
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Неудивительно, что собаки возглавляют список — с ними путешествуют 43,92% опрошенных. Эти верные друзья любят активный отдых и всегда готовы к новым приключениям. Кошки тоже не отстают: 28,19% путешественников предпочитают отправляться в дорогу со своими мурлыкающими любимцами.

Неожиданным оказалось, что 2,27% россиян берут в поездку экзотических насекомых, таких как пауки или мадагаскарские тараканы. Рептилии тоже нашли свою аудиторию — 1,78% путешествуют с змеями и ящерицами, некоторые считают их источником удачи и спокойствия. Попугаев с собой берут 1,5% респондентов, возможно, надеясь, что новые места порадуют их пернатых друзей.

1% путешественников отправляются в отпуск с рыбками или морскими черепахами. Хомяки, морские свинки и другие грызуны — самые малочисленные спутники, их берут с собой лишь 0,3% опрошенных.

Чаще всего россияне, отправляющиеся в путешествие с питомцами, выбирают автомобиль — 26,99% считают его самым комфортным для животных, особенно на дальних дистанциях. На втором месте стоит самолёт (20,83%), затем поезд (9,64%) и автобус (4,54%).

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу. 

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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