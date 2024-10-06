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Популярность азиатских стран растёт: россияне выбирают Вьетнам, Малайзию и Таиланд для отдыха

1:06
Туризм

Аналитики отметили, что россияне активнее начали бронировать авиаперелёты в азиатские страны на октябрь и ноябрь 2024 года. Особенно сильно вырос интерес к Вьетнаму, Малайзии и Таиланду.

Популярность азиатских стран растёт: россияне выбирают Вьетнам, Малайзию и Таиланд для отдыха
Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, CC BY-SA 3.0

Вьетнам стал лидером по росту числа бронирований: их доля увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно средний чек на перелёт во Вьетнам снизился на 27%, а среди путешественников 15% составляют семьи с детьми.

Интерес к Малайзии также увеличился — бронирования выросли на 50%, при этом средний чек упал на 33%. Примечательно, что каждый десятый путешественник в Малайзию — это семья с детьми.

Таиланд остаётся одним из популярных направлений среди россиян — бронирования туда увеличились на 4%. Каждый пятый, отправляющийся в Таиланд, путешествует с детьми, а средняя стоимость билетов снизилась на 26%, сообщает Авторадио.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.

Мала́йзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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