Популярность азиатских стран растёт: россияне выбирают Вьетнам, Малайзию и Таиланд для отдыха

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Аналитики отметили, что россияне активнее начали бронировать авиаперелёты в азиатские страны на октябрь и ноябрь 2024 года. Особенно сильно вырос интерес к Вьетнаму, Малайзии и Таиланду.

Фото: commons.wikimedia.org by Bùi Thụy Đào Nguyên, CC BY-SA 3.0

Вьетнам стал лидером по росту числа бронирований: их доля увеличилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно средний чек на перелёт во Вьетнам снизился на 27%, а среди путешественников 15% составляют семьи с детьми.

Интерес к Малайзии также увеличился — бронирования выросли на 50%, при этом средний чек упал на 33%. Примечательно, что каждый десятый путешественник в Малайзию — это семья с детьми.

Таиланд остаётся одним из популярных направлений среди россиян — бронирования туда увеличились на 4%. Каждый пятый, отправляющийся в Таиланд, путешествует с детьми, а средняя стоимость билетов снизилась на 26%, сообщает Авторадио.

Уточнения

Вьетна́м — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай.



Мала́йзия — государство в Юго-Восточной Азии, состоящее из двух частей, разделённых Южно-Китайским морем.



Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

