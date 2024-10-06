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Эксперт высказался о возможном запрете алкоголя в турецких отелях по системе all inclusive

0:41
Туризм

Турецкие отели, работающие по системе "всё включено", не планируют вводить ограничений на употребление алкогольных напитков. Об этом сообщил РИА Новости координатор компании Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар.

Эксперт высказался о возможном запрете алкоголя в турецких отелях по системе all inclusive
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Санджар отметил, что Турция не намерена следовать примеру некоторых испанских курортов, где введены ограничения на потребление алкоголя.

"На данный момент в Турции отсутствует проблема злоупотребления алкоголем. Да, здесь могут применяться какие-то меры, чтобы ограничить количество выбрасываемого мусора, но ограничений в употреблении алкоголя не будет", — добавил эксперт.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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