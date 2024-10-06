Музеи Казанского кремля будут закрыты для туристов с 17 по 24 октября из-за саммита БРИКС

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Для туристов музеи Казанского кремля будут закрыты на время проведения саммита БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Однако доступ к музеям будет ограничен не только на время саммита, а на неделю — с 17 по 24 октября.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Safronov, CC BY-SA 4.0

В этот период невозможно будет приобрести билеты в такие знаковые объекты, как Спасская башня, Пушечный двор и музей исламской культуры. Также посетители не смогут забронировать экскурсии с гидом. А отдельные выставки, такие как "Авангард. На телеге в XXI век", будут закрыты ещё дольше — с 14 по 25 октября.

Уточнения

Каза́нский кремль — древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.



БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

