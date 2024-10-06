Музеи Казанского кремля будут закрыты для туристов с 17 по 24 октября из-за саммита БРИКС

Для туристов музеи Казанского кремля будут закрыты на время проведения саммита БРИКС в Казани, который пройдёт с 22 по 24 октября. Однако доступ к музеям будет ограничен не только на время саммита, а на неделю — с 17 по 24 октября.
В этот период невозможно будет приобрести билеты в такие знаковые объекты, как Спасская башня, Пушечный двор и музей исламской культуры. Также посетители не смогут забронировать экскурсии с гидом. А отдельные выставки, такие как "Авангард. На телеге в XXI век", будут закрыты ещё дольше — с 14 по 25 октября.
Каза́нский кремль — древнейшая часть и цитадель Казани, комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.
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