Россияне назвали самые удобные приложения для организации путешествий

1:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты TelecomDaily проанализировали, какие сервисы для путешествий пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Лидерами среди TravelTech-платформ по качеству обслуживания стали "Путешествия в Т-Банке", "Альфа-Трэвел" и "Яндекс Путешествия". Рейтинг был составлен агентством TelecomDaily на основе отзывов пользователей. Наивысшую оценку в 4,56 балла из 5 получил сервис "Путешествия в Т-Банке". "Альфа-Трэвел" и "Отелло" также заняли высокие позиции с оценками 4,52 и 4,54 соответственно.

Среди самых популярных сервисов в России пользователи выделили "Яндекс Путешествия", "Суточно.ру" и "Туту.ру". В пятёрку лучших также вошли "Авиасейлс" и OzonTravel. При этом лишь шесть из четырнадцати крупнейших сервисов смогли достичь результативности выше 50%, что означает, что меньше половины пользователей смогли успешно забронировать билеты или отели.

Около половины опрошенных россиян предпочитают использовать мобильные приложения для бронирования. Самым популярным оказался сервис "Путешествия в Т-Банке" с 88% пользователей, за ним следуют Ozon Travel (68%) и "Альфа-Трэвел" (63%). Что касается готовности рекомендовать эти платформы, первое место занимает "Яндекс Путешествия" с индексом NPS в 56%, затем "Путешествия в Т-Банке" с 55%. Также хорошие результаты показали "Авиасейлс" и "Суточно.ру", которые получили по 52%.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

