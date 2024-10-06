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Россияне назвали самые удобные приложения для организации путешествий

1:49
Туризм

Эксперты TelecomDaily проанализировали, какие сервисы для путешествий пользуются наибольшей популярностью среди россиян.

Россияне назвали самые удобные приложения для организации путешествий
Фото: freepik.com by ansiia, PDM

Лидерами среди TravelTech-платформ по качеству обслуживания стали "Путешествия в Т-Банке", "Альфа-Трэвел" и "Яндекс Путешествия". Рейтинг был составлен агентством TelecomDaily на основе отзывов пользователей. Наивысшую оценку в 4,56 балла из 5 получил сервис "Путешествия в Т-Банке". "Альфа-Трэвел" и "Отелло" также заняли высокие позиции с оценками 4,52 и 4,54 соответственно.

Среди самых популярных сервисов в России пользователи выделили "Яндекс Путешествия", "Суточно.ру" и "Туту.ру". В пятёрку лучших также вошли "Авиасейлс" и OzonTravel. При этом лишь шесть из четырнадцати крупнейших сервисов смогли достичь результативности выше 50%, что означает, что меньше половины пользователей смогли успешно забронировать билеты или отели.

Около половины опрошенных россиян предпочитают использовать мобильные приложения для бронирования. Самым популярным оказался сервис "Путешествия в Т-Банке" с 88% пользователей, за ним следуют Ozon Travel (68%) и "Альфа-Трэвел" (63%). Что касается готовности рекомендовать эти платформы, первое место занимает "Яндекс Путешествия" с индексом NPS в 56%, затем "Путешествия в Т-Банке" с 55%. Также хорошие результаты показали "Авиасейлс" и "Суточно.ру", которые получили по 52%.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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