Речные вокзалы Москвы стали магнитом для туристов: более 360 тысяч посетителей

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Московские речные вокзалы становятся всё более популярными среди жителей и гостей города. Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, за прошедший период более 360 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы. Эта информация появилась в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Mos.ru, CC BY 4.0

"Северный и Южный речные вокзалы становятся все популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — отметил Ликсутов.

Также сообщается, что сезон навигации продолжается, и все желающие могут отправиться на речные прогулки, чтобы насладиться осенними пейзажами российских городов.

Уточнения

Се́верный речно́й вокза́л — один из двух речных вокзалов Москвы (вместе с Южным), ранее Хи́мкинский речно́й вокза́л.



Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

