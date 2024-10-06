Речные вокзалы Москвы стали магнитом для туристов: более 360 тысяч посетителей

Московские речные вокзалы становятся всё более популярными среди жителей и гостей города. Как сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, за прошедший период более 360 тысяч человек посетили Северный и Южный речные вокзалы. Эта информация появилась в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Северный и Южный речные вокзалы становятся все популярнее у москвичей и туристов. Сюда приезжают отдохнуть, прогуляться, в теплое время года теплоходы отправляются в путешествие до 50 городов страны. Мы продолжаем обеспечивать комфорт и организовывать больше интересных мероприятий для посетителей вокзалов, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин", — отметил Ликсутов.
Также сообщается, что сезон навигации продолжается, и все желающие могут отправиться на речные прогулки, чтобы насладиться осенними пейзажами российских городов.
Се́верный речно́й вокза́л — один из двух речных вокзалов Москвы (вместе с Южным), ранее Хи́мкинский речно́й вокза́л.
Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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