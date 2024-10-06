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Тёплое море и морской бриз: что ждёт отдыхающих в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в октябре

1:00
Туризм

На египетских курортах, таких как Хургада и Шарм-эль-Шейх, продолжается лето, несмотря на наступивший октябрь. Днём температура воздуха колеблется около 30–32 градусов, а ночью опускается до 25–26 градусов.

Тёплое море и морской бриз: что ждёт отдыхающих в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в октябре
Фото: commons.wikimedia.org by Jerrye & Roy Klotz, MD, CC BY-SA 3.0

Вода в Красном море ещё достаточно тёплая – 24–25 градусов, что создаёт отличные условия для купания и пляжного отдыха. На пляжах спокойно, дует морской бриз, и солнечная активность снизилась.

Для путешествия рекомендуется взять купальный костюм, лёгкую одежду для прогулок, защитный крем от солнца и фумигатор для защиты от комаров. Ночью можно спать с открытыми окнами, так как ночная температура остаётся комфортной.

Солнцезащитные очки и головной убор будут необходимы как взрослым, так и детям для защиты от яркого солнца, сообщает Tour Dom.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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