Тёплое море и морской бриз: что ждёт отдыхающих в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе в октябре

На египетских курортах, таких как Хургада и Шарм-эль-Шейх, продолжается лето, несмотря на наступивший октябрь. Днём температура воздуха колеблется около 30–32 градусов, а ночью опускается до 25–26 градусов.
Вода в Красном море ещё достаточно тёплая – 24–25 градусов, что создаёт отличные условия для купания и пляжного отдыха. На пляжах спокойно, дует морской бриз, и солнечная активность снизилась.
Для путешествия рекомендуется взять купальный костюм, лёгкую одежду для прогулок, защитный крем от солнца и фумигатор для защиты от комаров. Ночью можно спать с открытыми окнами, так как ночная температура остаётся комфортной.
Солнцезащитные очки и головной убор будут необходимы как взрослым, так и детям для защиты от яркого солнца, сообщает Tour Dom.
Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
Не используйте нашатырный спирт и уксус — эти вещества могут оказаться опасными для вашего здоровья, особенно в замкнутом пространстве салона автомобиля.