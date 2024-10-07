Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные из Университета объясняют, почему мыши так полезны в науке
Подготовка сада к зиме: 4 важных процедуры в октябре против болезней и вредителей
Какова настоящая цена владения внедорожником TANK 300: подсчитаны все затраты
Запечённые яблоки с мёдом и корицей: самый простой рецепт и никакого сахара
Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы
Как быстро и эффективно убрать осколки разбитого стекла: пылесос не нужен
Учёные из Университета Колорадо объяснили образование железных месторождений в Пилбаре

Спать в ледяном замке, жить в самолёте, окунуться под воду: самые необычные отели мира

2:29
Туризм

В наше время не так-то просто удивить искушенного путешественника. Но есть отели, которые бросают вызов традиционным представлениям о гостеприимстве и предлагают гостям по-настоящему уникальный опыт. Vиsнам предлагает обзор 5 самых необычных и оригинальных отелей мира.

Спать в ледяном замке, жить в самолёте, окунуться под воду: самые необычные отели мира
Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0

Отель-капсула Henn na Hotel в Японии

Расположенный в Нагасаки, этот отель стал первым в мире, где обслуживание гостей полностью осуществляют роботы. Дружелюбные динозавры-роботы регистрируют постояльцев, доставляют багаж и даже помогают с уборкой номеров. Этот футуристический отель дает возможность погрузиться в мир высоких технологий.

Ледяной отель в Швеции

Уникальное арктическое убежище в шведском Юккасъярви, построенное полностью изо льда и снега. Каждую зиму отель отстраивается заново, поэтому интерьер и дизайн номеров меняется ежегодно. Постояльцы спят на кроватях, также сделанных из замерзшей воды, окруженные ледяными скульптурами и арт-объектами.

Отель-самолёт в Коста-Рике

Расположенный в тропических джунглях Коста-Рики, этот отель — настоящий Boeing 727, который был перевезен сюда и переоборудован в номера для гостей. Внутри сохранена оригинальная обстановка салона, но добавлены современные удобства. Ночевка в таком необычном месте — это незабываемый опыт.

Подводный отель на Мальдивах

Уникальный Poseidon Undersea Resort — отель, большая часть которого находится под водой. Гости могут полностью погрузиться в подводный мир, наблюдая за морскими обитателями прямо из номера. Такой вид размещения подарит незабываемые впечатления любителям дайвинга и снорклинга.

Отель-пещера в Турции

В Каппадокии, известном своими уникальными пещерными домами и скалами, расположился отель Sultan Cave Suites. Номера отеля оборудованы прямо в пещерах, сохраняя атмосферу древности и первобытности. Отдых здесь погружает гостей в атмосферу загадочного Каппадокийского региона.

Эти отели ломают привычное представление о том, каким должен быть современный отель. Они предлагают гостям совершенно уникальные варианты размещения, которые подарят незабываемые впечатления и станут главным событием путешествия.

Уточнения

Гости́ница оте́ль — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Авто
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров Аудио 
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Недвижимость
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать Аудио 
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Дизайн и интерьер
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой Аудио 
Популярное
Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров

Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.

Двигатели-миллионники: какие моторы действительно доезжают до миллиона километров
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Картошка со сливками и сыром в духовке: мягкая и пропитанная, с румяной сырной корочкой
Где нельзя сажать лук и чеснок
Как сделать тесто на кефире для пирогов, пиццы и хачапури
Пора делать по-настоящему для народа. Основные проблемы российских маркетплейсов Дмитрий Плотников Война Израиля и Ирана: попытка повторить Судный день или начало конца? Олег Володин Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Хозяйки рассказали, что нужно чистить каждую неделю, чтобы дом сиял чистотой
Тюль снова станет белым: о каком хитром способе стоит знать
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Тонкости применения золы: какие удобрения нельзя вносить одновременно
Последние материалы
Лучшие упражнения из пилатеса для пресса
Секреты долгожителей: как улучшить качество жизни
Кошка в стрессе: на что обращать внимание, чтобы распознать тревожные симптомы
Как быстро и эффективно убрать осколки разбитого стекла: пылесос не нужен
Спать в ледяном замке, жить в самолёте, окунуться под воду: самые необычные отели мира
Учёные из Университета Колорадо объяснили образование железных месторождений в Пилбаре
Как цвет машины раскрывает характер мужчины
Почему опытные огородники предпочитают сажать лук под зиму? Названы 3 веские причины
Капустный пирог без муки: отлично подойдёт всем, кто следит за питанием и калориями
Магазинные десерты: скрытая угроза вашему здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.