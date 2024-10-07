Спать в ледяном замке, жить в самолёте, окунуться под воду: самые необычные отели мира

2:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В наше время не так-то просто удивить искушенного путешественника. Но есть отели, которые бросают вызов традиционным представлениям о гостеприимстве и предлагают гостям по-настоящему уникальный опыт. Vиsнам предлагает обзор 5 самых необычных и оригинальных отелей мира.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, CC BY-SA 3.0

Отель-капсула Henn na Hotel в Японии

Расположенный в Нагасаки, этот отель стал первым в мире, где обслуживание гостей полностью осуществляют роботы. Дружелюбные динозавры-роботы регистрируют постояльцев, доставляют багаж и даже помогают с уборкой номеров. Этот футуристический отель дает возможность погрузиться в мир высоких технологий.

Ледяной отель в Швеции

Уникальное арктическое убежище в шведском Юккасъярви, построенное полностью изо льда и снега. Каждую зиму отель отстраивается заново, поэтому интерьер и дизайн номеров меняется ежегодно. Постояльцы спят на кроватях, также сделанных из замерзшей воды, окруженные ледяными скульптурами и арт-объектами.

Отель-самолёт в Коста-Рике

Расположенный в тропических джунглях Коста-Рики, этот отель — настоящий Boeing 727, который был перевезен сюда и переоборудован в номера для гостей. Внутри сохранена оригинальная обстановка салона, но добавлены современные удобства. Ночевка в таком необычном месте — это незабываемый опыт.

Подводный отель на Мальдивах

Уникальный Poseidon Undersea Resort — отель, большая часть которого находится под водой. Гости могут полностью погрузиться в подводный мир, наблюдая за морскими обитателями прямо из номера. Такой вид размещения подарит незабываемые впечатления любителям дайвинга и снорклинга.

Отель-пещера в Турции

В Каппадокии, известном своими уникальными пещерными домами и скалами, расположился отель Sultan Cave Suites. Номера отеля оборудованы прямо в пещерах, сохраняя атмосферу древности и первобытности. Отдых здесь погружает гостей в атмосферу загадочного Каппадокийского региона.

Эти отели ломают привычное представление о том, каким должен быть современный отель. Они предлагают гостям совершенно уникальные варианты размещения, которые подарят незабываемые впечатления и станут главным событием путешествия.

Уточнения

Гости́ница оте́ль — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг (минимум — заправка постелей, уборка номера и санузла).

