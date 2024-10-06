Авиакомпания Emirates запретила брать рации на рейсы из Дубая

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Emirates запретила туристам брать в самолёт пейджеры и рации. Об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на перевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

Нововведение актуально для рейсов из Дубая, а также в Дубай и с пересадкой в городе. Запрет касается не только зарегистрированного багажа, но и ручной клади.

"Всем пассажирам, путешествующим рейсами в Дубай, из него или через него, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Такие предметы, обнаруженные в ручной клади или зарегистрированном багаже пассажиров, будут конфискованы полицией Дубая", — сказано в сообщении авиакомпании.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранцев.

Уточнения

Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов.

