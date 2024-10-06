Авиакомпания Emirates запретила брать рации на рейсы из Дубая

Авиакомпания Emirates запретила туристам брать в самолёт пейджеры и рации. Об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на перевозчика.
Нововведение актуально для рейсов из Дубая, а также в Дубай и с пересадкой в городе. Запрет касается не только зарегистрированного багажа, но и ручной клади.
"Всем пассажирам, путешествующим рейсами в Дубай, из него или через него, запрещено провозить пейджеры и рации в зарегистрированном багаже или ручной клади. Такие предметы, обнаруженные в ручной клади или зарегистрированном багаже пассажиров, будут конфискованы полицией Дубая", — сказано в сообщении авиакомпании.
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Дуба́й — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов.
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