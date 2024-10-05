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Вице-президент АТОР рассказал о ситуации с турами в страны Ближнего Востока

1:08
Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что количество аннулированных туров в страны Ближнего Востока остаётся на обычном уровне, несмотря на рост напряжённости в регионе. Как сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на АТОР, рейсы иностранных авиаперевозчиков в этот регион продолжаются в обычном режиме.

Вице-президент АТОР рассказал о ситуации с турами в страны Ближнего Востока
Фото: freepik.com by jcomp

Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что массовые аннуляции туров пока не наблюдаются, хотя некоторые российские авиакомпании скорректировали маршруты для повышения безопасности, что привело к небольшим задержкам рейсов. По его словам, воздушное пространство Ирана является важным для российских авиаперевозчиков, так как через него проходит кратчайший путь не только в страны Ближнего Востока, но и на популярные острова Индийского океана.

Кроме того, Мурадян напомнил, что с октября 2023 года продажа туров в Израиль и Иорданию официально запрещена, но некоторые россияне продолжают самостоятельно бронировать авиабилеты и жильё в этих странах.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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