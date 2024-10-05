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Туроператоры назвали популярные места для отдыха в России в осенний и новогодний сезоны

3:48
Туризм

Представители туроператора "Мультитур" рассказали о популярных направлениях для отдыха в России на осень и Новый год, предложив морские курорты, горнолыжные базы, санатории и экскурсионные туры, а также поделились информацией о ценах и местах с наибольшим спросом, сообщает АТОР.

Туроператоры назвали популярные места для отдыха в России в осенний и новогодний сезоны
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

По словам экспертов, для осеннего отдыха в России лидирует Краснодарский край, особенно Сочи и Анапа. В Сочи туристы предпочитают Центральный район и Адлер с отелями в Имеретинской низменности, такими как "Сириус", "Бархатные сезоны", Bridge Resort, "Сочи Парк Отель" и другие. Стоимость недельного отдыха в Сочи начинается от 29 тыс. руб., а тур с завтраками — от 70 тыс. руб.

В Анапе в этом сезоне наблюдается рост интереса к отелям категории 4*-5* с системой "всё включено", открытыми и крытыми бассейнами, а также СПА-центрами. Стоимость проживания в таких отелях, например в сети Miracleon, начинается от 6,8 тыс. руб. на человека в сутки. Также осенью можно выбрать Абхазию, где проживание в отеле 4* с подогреваемым бассейном обойдётся от 2 660 руб. за сутки, и ещё можно купаться в море в начале октября.

Кавказские Минеральные Воды традиционно популярны для осеннего оздоровительного отдыха, однако бронирование санаториев на осень начинается уже весной, и доступные места появляются только во второй половине ноября. Стоимость отдыха составляет от 5-6 тыс. руб. в сутки.

Осень считается сезоном экскурсионных туров. В "Мультитуре" отмечают высокий интерес к Санкт-Петербургу, особенно в ноябрьские праздники, стоимость тура на двоих на 4 ночи начинается от 37 тыс. руб. Москва немного дороже — от 43 тыс. руб. В числе популярных направлений также Золотое кольцо, Казань, Карелия и Мурманск, где туристы охотно наблюдают за северным сиянием.

Что касается новогоднего отдыха, спрос также высок, и многие начинают бронировать места заблаговременно. В Краснодарском крае активно резервируют отели в Адлере и Имеретинке, где цены стартуют от 12,5 тыс. руб. на двоих за 3 ночи. В Абхазии можно отдохнуть на Новый год, заплатив от 27,5 тыс. руб. за пять ночей, а экскурсионные туры обойдутся в 30 тыс. руб. Кавказские Минеральные Воды также популярны, но мест на Новый год мало, а стоимость начинается от 8 тыс. руб. за ночь в отеле категории 3*. Для сравнения, новогодний отдых в Подмосковье может обойтись в 150-180 тыс. руб. за 4 ночи.

Популярными направлениями для новогоднего городского отдыха являются Санкт-Петербург и Калининград. В Петербурге можно остановиться в отеле 3* без питания за 2,5 тыс. руб. на человека, а в Москве — по схожей цене. Трёхдневный экскурсионный тур в Калининграде обойдётся от 30 тыс. руб. на человека.

Тем, кто ищет необычные варианты на Новый год, "Мультитур" рекомендует отправиться на Кавказ, в Карелию, Нижний Новгород или Казань. Также популярностью пользуется экзотический вариант — поездка на Байкал, которая обойдётся почти в 13 тыс. руб. за человека в сутки, но впечатления обещают быть незабываемыми.

Уточнения

Туропера́тор — субъект предпринимательской деятельности, осуществляющий на основании лицензии разработку и продвижение туристского продукта, рассчитанного на массовый и индивидуальный потребительский спрос.

Туризм в России — динамично развивающаяся отрасль экономики России, в которой занято более 500 тысяч человек.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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