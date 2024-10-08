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Забавные и не очень прозвища для пассажиров в аэропортах

1:58
Туризм

Ожидание неизбежно сопровождает путешествия за границу: сначала вы копите деньги, ждёте выгодных предложений на билеты, затем стоите в очередях на досмотр и паспортный контроль. Логично, что в конце этого пути вам совсем не хочется снова ждать посадки на самолёт. Именно поэтому многие стремятся оказаться первыми у выхода на посадку. 

Забавные и не очень прозвища для пассажиров в аэропортах
Фото: commons.wikimedia.org by Molivolo, CC BY-SA 3.0

“Выстраивание очереди на посадку при первой возможности помогает нам чувствовать себя под контролем, что, в свою очередь, снимает стресс. Осознание того, что у вас есть свободное время, особенно с багажом или детьми, также может сыграть свою роль. Возможно, некоторым людям просто нравится быть первыми, но в основном это связано с сохранением спокойствия.”- сказала, доктор Одри Танг Психолог.     

Однако, такая привычка может вызвать насмешки от сотрудников аэропорта. В авиационной среде таких пассажиров называют "билетными вшами" за их стремление занять место у выхода, даже если это не ускорит процесс посадки и может создать неудобства для других пассажиров, которым требуется дополнительная помощь.     

"Люди будут делать что угодно, если посчитают, что так нужно себя вести. Когда вы видите, как люди выстраиваются в очередь, готовятся, вам кажется, что в этом есть смысл" — сказала , профессор Шира Габриэль психологии в Университете Буффало. 

Пассажиры, опаздывающие на посадку или спешащие на борт без назначенных мест, часто получают от сотрудников аэропортов нелестные прозвища — их называют "опоздавшими" или "бегущими". Но ещё более неожиданное прозвище может достаться тем, кто сразу закрывает шторку на окне самолёта — их называют «убийцами вида». Это насмешливое обозначение указывает на то, что такие пассажиры лишают других возможности наслаждаться видом из окна.

 

Уточнения

Про́звище — вид антропонима, дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми, в соответствии с его характерной чертой или профессией, сопутствующим его жизни обстоятельством или по какой-либо аналогии.

Аэропо́рт (через фр. aéroport, от др.-греч. ἀέρ — «воздух» и лат. portus — «гавань, место посадки, пристань») — комплекс сооружений, предназначенный для приёма, отправки, базирования воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок. Одним из самых первых аэропортов мира стал кёнигсбергский аэропорт Девау, открывшийся в 1921 году. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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