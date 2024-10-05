Преступная группа вымогала деньги у туристов в ночных заведениях Тбилиси

2:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Грузинские правоохранительные органы раскрыли деятельность организованной преступной группы, вымогающей деньги у иностранных туристов в ночных клубах Тбилиси. Как сообщает "Спутник Грузия" со ссылкой на прокуратуру страны, мошенническая схема использовалась в ночных заведениях на улице Шардени.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

В ходе спецоперации, проведённой ночью с вторника на среду, были задержаны 15 человек, включая владельцев, управляющих, официантов, охранников и танцовщиц трёх ночных клубов. Следствие установило, что обвиняемые приглашали туристов в клубы, где танцовщицы подсаживались к ним и заказывали дорогие напитки за их счёт. Затем с туристов требовали оплатить большие суммы, не соответствующие реальным услугам. При отказе платить применялись психологическое и физическое давление.

Преступная группа обманным путём завладела более 21 000 лари (около $7 700) у 11 иностранных граждан, а пятеро туристов подверглись насилию с целью вымогательства. Задержанным предъявлены обвинения в мошенничестве, вымогательстве и причинении вреда здоровью, совершённых организованной группой, с перспективой наказания от 7 до 10 лет лишения свободы. Прокуратура подала ходатайство о тюремном заключении задержанных, и расследование продолжается.

Этот случай вызвал серьёзную обеспокоенность как среди туристов, так и среди местных жителей. Власти Грузии призвали гостей страны быть внимательными и сообщать о подозрительных ситуациях. В ответ на инцидент правительство объявило о намерении усилить контроль над ночными заведениями и турзонами. Планируется запуск информационной кампании для предупреждения туристов о рисках мошенничества в ночных клубах и ресторанах. Также прокуратура заявила о готовности предоставить юридическую помощь пострадавшим для возвращения украденных средств.

Важно отметить, что такая схема не нова — подобные случаи вымогательства в ночных клубах фиксировались и в других странах, таких как Турция, Чехия, Таиланд, Италия и Франция. Туристов заманивают в клубы, где требуют оплатить дорогие напитки и услуги, которых они не заказывали, часто прибегая к угрозам и давлению. Особенно часто такие инциденты происходят в популярных туристических местах, сообщает "Турпром".

Уточнения

Тбили́си — столица и крупнейший город Грузии, расположенный на берегу реки Куры с населением около 1,2 миллиона человек.



Гру́зия — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

