Абхазия стала вторым по популярности направлением для российских туристов в 2024 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Абхазия практически догнала Турцию по популярности среди российских туристов: за первые шесть месяцев 2024 года в эту страну было совершено 2,163 миллиона поездок. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на статистику Пограничной службы ФСБ.

Фото: commons.wikimedia.org by Vacheraindeli, CC BY-SA 4.0

Турция остаётся на первом месте среди предпочтительных направлений, куда россияне отправлялись 2,522 миллиона раз. На третьей строчке оказался Казахстан, куда жители России съездили 1,235 миллиона раз.

Кроме того, согласно данным ФСБ, увеличилось количество поездок россиян в Китай, Грузию и Таиланд.

Уточнения

Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

