Абхазия практически догнала Турцию по популярности среди российских туристов: за первые шесть месяцев 2024 года в эту страну было совершено 2,163 миллиона поездок. Такие данные приводит РБК, ссылаясь на статистику Пограничной службы ФСБ.
Турция остаётся на первом месте среди предпочтительных направлений, куда россияне отправлялись 2,522 миллиона раз. На третьей строчке оказался Казахстан, куда жители России съездили 1,235 миллиона раз.
Кроме того, согласно данным ФСБ, увеличилось количество поездок россиян в Китай, Грузию и Таиланд.
Абха́зия — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.