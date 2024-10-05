Названа стоимость отдыха в популярных турецких отелях в период осенних каникул

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские школьники отправятся на осенние каникулы с 28 октября по 4 ноября, что неизменно приводит к росту спроса на путешествия и повышению цен на поездки. Тем не менее, каникулы практически не влияют на стоимость отдыха в Турции.

Фото: commons.wikimedia.org by Rexadex, CC BY-SA 4.0

Цены в популярных гостиницах Анталийского побережья для семей из двух взрослых и ребёнка остаются примерно на уровне середины месяца, а некоторые предложения даже подешевели из-за завершения сезона.

Например, тур в Dobedan World Palace 5* будет стоить около 290 тысяч рублей, что на 15 тысяч дешевле, чем в середине октября. В отеле Dobedan Exclusive Hotel & Spa deluxe building standard room стоит 304 тысячи рублей — цена за последние две недели практически не изменилась.

Отдых в Gloria Golf Resort 5* обойдётся дороже 440 тысяч рублей в номерах категории standard room mainbuilding. Причём, забронировать такие номера заранее было выгоднее: на неделю раньше они стоили от 495 тысяч рублей, и сейчас таких предложений уже нет.

Цены на номера в отелях сети Crystal варьируются, начиная от 220 тысяч до 260 тысяч рублей за standard room, хотя есть варианты, где стоимость шести дней проживания достигает 321 тысячи рублей. В целом, цены не изменились по сравнению с серединой месяца.

В популярном среди россиян Akka Atendon Hotel 5* на даты осенних каникул уже нет свободных мест, так же как и на неделю с 19 по 26 октября, сообщает TourDom.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья.



Каникулы — определённый период времени, свободный от учёбы или основной деятельности (в том числе домашних заданий).

