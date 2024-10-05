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Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов в сентябре

1:17
Туризм

Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды туристического жилья этой осенью. По данным ТАСС, со ссылкой на аналитиков сервиса онлайн-бронирования "Суточно.ру", аренда жилья во Владивостоке в сентябре достигла средней стоимости в 5 367 рублей за сутки, что выше московской ставки — 4 747 рублей за день.

Владивосток обогнал Москву по стоимости аренды жилья для туристов в сентябре
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

Цены в других популярных направлениях также впечатляют: аренда в Сочи составила 4 639 рублей, в Нижнем Новгороде — 4 174 рубля, в Казани — 3 883 рубля, а в Санкт-Петербурге — 3 760 рублей. В среднем по России стоимость краткосрочной аренды жилья выросла на 14% и достигла отметки в 4 000 рублей за сутки.

Основатель сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов ожидает, что в октябре цены на аренду квартир, студий и других объектов для туристов упадут на 5%. Несмотря на предстоящее снижение, высокий спрос на аренду жилья сохранится в крупных городах и на курортах Краснодарского края.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона.

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Аре́нда — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование арендатору за арендную плату другому собственнику.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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