Тайские метеорологи объявили сроки прихода зимы и ожидаемую погоду на курортах

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Тайские метеорологи дали прогноз на приход зимы и ожидаемую погоду. По данным Метеорологического управления Таиланда (TMD), прохладный сезон начнётся позже обычного — примерно в третьей неделе октября. Эта зима будет холоднее предыдущей, с дополнительным "ударом холода" — по тропическим стандартам.

Фото: flickr.com by Kullez, CC BY 2.0

Прогнозы показывают более низкие температуры, чем в прошлые годы. Так называемые "морозы" в Таиланде будут составлять от 20 до 21°C, что немного ниже прошлогодних 21,6°C. В горных районах температура может опуститься до 6-8°C. Туристов, стремящихся насладиться этой экзотикой с декабря по январь, когда ожидаются "самые морозные дни", призвали одеваться теплее, чтобы подготовиться к холодным утрам.

Жителям Бангкока также посоветовали готовиться к похолоданию: в городе температура может снизиться до 16-18°C, а на окраинах — до 14°C. Южный Таиланд, включая популярные курорты, также получил предупреждение: сильные дожди в ноябре и декабре могут вызвать внезапные наводнения и оползни.

Что касается завершения прохладного сезона, то метеорологи прогнозируют, что он закончится, как обычно, в конце февраля.

Уточнения

Таила́нд — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.



Зима́ — одно из четырёх времён года, самый холодный и темный период времени между осенью и весной.

