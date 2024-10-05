Эксперт по обработке багажа назвал предмет, который может повредить содержимое чемодана

1:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Опытный обработчик багажа поделился полезным советом о том, какой повседневный предмет может испортить содержимое чемодана во время авиапутешествия. Своим опытом он поделился на Reddit.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

По словам специалиста, аэрозольные баллончики могут вызвать проблемы из-за перепадов давления на высоте.

"Пониженное атмосферное давление в полёте может привести к утечке содержимого прессованных баллонов и флаконов. Однажды мне пришлось очищать свою сумку от пены для бритья, которая разлилась внутри", — сообщил он.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист рекомендует не класть аэрозоли в багаж, если это возможно, а вместо них брать средства в тюбиках или баночках. Если же без аэрозолей никак не обойтись, важно убедиться, что клапаны защищены колпачками или другими приспособлениями, чтобы избежать случайных утечек.

Кроме того, специалист дал несколько советов по выбору и упаковке чемодана.

"Если у вас всего 5 кг вещей, не берите огромный чемодан. Полупустой чемодан может сплющиться и стать причиной падения других сумок при погрузке", — рассказал он.

Также он посоветовал отдавать предпочтение тканевым чемоданам, а не пластиковым.

"Пластиковые чемоданы скользкие, и при поворотах на багажной тележке они могут упасть, унеся с собой другие сумки. Тканевые же чемоданы имеют больше трения и с большей вероятностью останутся на месте", — добавил эксперт.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.



Аэрозо́ль — дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы).

