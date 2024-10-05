Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувшая Россию актриса Юлия Ауг высказалась об отмене: я этому рада
Мать Селены Гомес рассказала о воспитании дочери, которую родила в 16 лет
Преждевременное старение шеи: главные причины и как с ними бороться
Орехи вместо протеиновых батончиков: что лучше для спортсменов
В России сообщили о потере нового беспилотника в зоне СВО
Тина Канделаки объяснила, почему у Лерчек проблемы с законом
Почему творог может стать причиной проблем с суставами и ожирения
Как мотивировать себя на тренировки: от лени к спортивной привычке
12 простых идей для идеального порядка в мастерской: секреты эффективного хранения

Эксперт по обработке багажа назвал предмет, который может повредить содержимое чемодана

1:33
Туризм

Опытный обработчик багажа поделился полезным советом о том, какой повседневный предмет может испортить содержимое чемодана во время авиапутешествия. Своим опытом он поделился на Reddit.

Эксперт по обработке багажа назвал предмет, который может повредить содержимое чемодана
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

По словам специалиста, аэрозольные баллончики могут вызвать проблемы из-за перепадов давления на высоте.

"Пониженное атмосферное давление в полёте может привести к утечке содержимого прессованных баллонов и флаконов. Однажды мне пришлось очищать свою сумку от пены для бритья, которая разлилась внутри", — сообщил он.

Чтобы избежать подобных ситуаций, специалист рекомендует не класть аэрозоли в багаж, если это возможно, а вместо них брать средства в тюбиках или баночках. Если же без аэрозолей никак не обойтись, важно убедиться, что клапаны защищены колпачками или другими приспособлениями, чтобы избежать случайных утечек.

Кроме того, специалист дал несколько советов по выбору и упаковке чемодана.

"Если у вас всего 5 кг вещей, не берите огромный чемодан. Полупустой чемодан может сплющиться и стать причиной падения других сумок при погрузке", — рассказал он.

Также он посоветовал отдавать предпочтение тканевым чемоданам, а не пластиковым.

"Пластиковые чемоданы скользкие, и при поворотах на багажной тележке они могут упасть, унеся с собой другие сумки. Тканевые же чемоданы имеют больше трения и с большей вероятностью останутся на месте", — добавил эксперт.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Аэрозо́ль — дисперсная система, состоящая из взвешенных в газовой среде (дисперсионной среде), обычно в воздухе, мелких частиц (дисперсной фазы).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Садоводство, цветоводство
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Последние материалы
Мать Селены Гомес рассказала о воспитании дочери, которую родила в 16 лет
Преждевременное старение шеи: главные причины и как с ними бороться
Орехи вместо протеиновых батончиков: что лучше для спортсменов
В России сообщили о потере нового беспилотника в зоне СВО
Тина Канделаки объяснила, почему у Лерчек проблемы с законом
Почему творог может стать причиной проблем с суставами и ожирения
Как мотивировать себя на тренировки: от лени к спортивной привычке
12 простых идей для идеального порядка в мастерской: секреты эффективного хранения
Стало известно, почему дачу Аллы Пугачёвой за 125 млн рублей отказываются покупать
Эксперт по обработке багажа назвал предмет, который может повредить содержимое чемодана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.