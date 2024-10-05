Власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 2025 года

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Калининграда готовятся к введению туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает "Ведомости", ссылаясь на документы городского совета.

Фото: commons.wikimedia.org by Ingvar Wolf, CC BY-SA 3.0

Согласно проекту горсовета, начальная ставка налога в 2025 году составит 1%, с последующим постепенным повышением до 5% к 2029 году. Это нововведение затронет всех туристов, приезжающих в регион.

На данный момент обсуждается только проект решения. Граждане и общественные организации могут высказать свои предложения и замечания по этой инициативе до 8 октября.

Уточнения

Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.



Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.

