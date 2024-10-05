Власти Калининграда планируют ввести туристический налог с 2025 года

Власти Калининграда готовятся к введению туристического налога с 1 января 2025 года, сообщает "Ведомости", ссылаясь на документы городского совета.
Согласно проекту горсовета, начальная ставка налога в 2025 году составит 1%, с последующим постепенным повышением до 5% к 2029 году. Это нововведение затронет всех туристов, приезжающих в регион.
На данный момент обсуждается только проект решения. Граждане и общественные организации могут высказать свои предложения и замечания по этой инициативе до 8 октября.
Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.
Курортный сбор — разновидность государственных сборов в курортной местности.
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