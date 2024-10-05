Администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

В начале ноября в Сочи откроются 30 зимних пляжей, обозначенных золотисто-жёлтыми флагами с изображением зонтика. Эти пляжи расположатся вдоль основных променадов: на Приморской набережной, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и Лазаревского, а также в микрорайоне Мамайка, как сообщает городская администрация.

По словам представителей мэрии, проект зимних пляжей реализуется третий год подряд и уже стал популярным среди жителей и гостей курорта. На пляжах установят парковую мебель, откроются кафе, а также оборудуют спортивные и детские игровые зоны, создавая комфортные условия для отдыха.

Помимо этого, активно готовится к зимнему сезону и горный кластер. В администрации отметили, что отели уже забронированы на 40% на период новогодних праздников.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

