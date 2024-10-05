Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Феминизм в спорте: как женщины борются за свои права на спортивных аренах мира
Удобный лайфхак для чистки подстаканников: простое и эффективное решение
Новые данные: развитые цивилизации могут погубить себя за 10 веков
Удивительное подсолнечное масло: как его применять для здоровья кожи и волос
Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом
Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ
Как йога помогает улучшить физическую форму и снять стресс
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров

Администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха

0:54
Туризм

В начале ноября в Сочи откроются 30 зимних пляжей, обозначенных золотисто-жёлтыми флагами с изображением зонтика. Эти пляжи расположатся вдоль основных променадов: на Приморской набережной, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и Лазаревского, а также в микрорайоне Мамайка, как сообщает городская администрация.

По словам представителей мэрии, проект зимних пляжей реализуется третий год подряд и уже стал популярным среди жителей и гостей курорта. На пляжах установят парковую мебель, откроются кафе, а также оборудуют спортивные и детские игровые зоны, создавая комфортные условия для отдыха.

Помимо этого, активно готовится к зимнему сезону и горный кластер. В администрации отметили, что отели уже забронированы на 40% на период новогодних праздников.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Садоводство, цветоводство
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами Аудио 
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Военные новости
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору Аудио 
Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами
Еда и рецепты
Рецепт быстрой пиццы на сковороде с минимальными ингредиентами Аудио 
Популярное
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16

Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.

В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Как приготовить самые нежные блинчики: два простых совета от опытных хозяек
Газовая гиена: Польша отобрала на Украине почти все запасы европейского газа
Забудьте о проблемах с хранением георгинов — вот три эффективных метода
Leopard 2A6 от НАТО. Зачем Украина перебросила свои лучшие танки в Курскую область Дмитрий Плотников Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова
Пшённая каша с тыквой на молоке: порадует не только восхитительным вкусом, но и исключительной пользой
Советы, как омолодить орхидею, чтобы стимулировать цветение
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Как правильно очистить внутреннюю сторону стекла и избежать ошибок
Последние материалы
Феминизм в спорте: как женщины борются за свои права на спортивных аренах мира
Администрация Сочи анонсировала открытие 30 зимних пляжей с комфортными зонами отдыха
Удобный лайфхак для чистки подстаканников: простое и эффективное решение
Новые данные: развитые цивилизации могут погубить себя за 10 веков
Удивительное подсолнечное масло: как его применять для здоровья кожи и волос
Готовим вкуснейший суп-пюре из кабачка с рисом
Москва с Дагестаном и Ингушетией находится в лидерах по продолжительности жизни в РФ
Как йога помогает улучшить физическую форму и снять стресс
Буксировка автомобиля без буксировочного троса
Двойной удар: новое исследование подтверждает падение нескольких астероидов во время вымирания динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.