Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Голый пассажир устроил переполох на борту авиакомпании Virgin Australia, заставив пилотов развернуть самолёт и вернуться в пункт вылета. Как сообщает Telegrafi, необычный инцидент произошёл на рейсе из Перта в Мельбурн, продолжительностью около трёх часов.

Фото: Wikipedia by Albert Domasin, CC BY 2.0

Вскоре после взлёта мужчина, полностью голый, пробежал по салону, в процессе сбив с ног одну из бортпроводниц. Это вызвало настоящий хаос на борту, а пилоты приняли решение вернуть самолёт в аэропорт вылета.

В итоге пассажира-дебошира сняли с рейса и направили на медицинское обследование, чтобы определить причины его неадекватного поведения.

Уточнения

Хулига́нство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.

