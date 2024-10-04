Обнажённый пассажир пронёсся по салону самолёта, заставив пилотов вернуться обратно в аэропорт

Голый пассажир устроил переполох на борту авиакомпании Virgin Australia, заставив пилотов развернуть самолёт и вернуться в пункт вылета. Как сообщает Telegrafi, необычный инцидент произошёл на рейсе из Перта в Мельбурн, продолжительностью около трёх часов.
Вскоре после взлёта мужчина, полностью голый, пробежал по салону, в процессе сбив с ног одну из бортпроводниц. Это вызвало настоящий хаос на борту, а пилоты приняли решение вернуть самолёт в аэропорт вылета.
В итоге пассажира-дебошира сняли с рейса и направили на медицинское обследование, чтобы определить причины его неадекватного поведения.
Хулига́нство — грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.