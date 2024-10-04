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Пассажир самолёта возмутился попутчиком, который занял два кресла

Туризм

Пассажир рейса Delta пожаловался на соседа по креслу, который из-за избыточного веса занимал два места, что мешало опустить подлокотник. Он поделился своей историей на Reddit, получив множество комментариев поддержки.

Пассажир самолёта возмутился попутчиком, который занял два кресла
Фото: unsplash.com by Стивен Томпсон, CC0

Автор публикации объяснил, что путешествовал вместе с женой, но был вынужден сидеть частично на её сиденье из-за тесноты, вызванной попутчиком. Пассажир обратился к бортпроводнику с просьбой пересадить мужчину, но получил отказ и замечание.

Многие пользователи Reddit поддержали пассажира, указывая, что люди с избыточным весом должны покупать дополнительные места.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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