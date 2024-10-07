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Почему в походе лучше носить термобелье, а не хлопок

1:01
Туризм

Чтобы сэкономить вес и максимально эффективно подготовиться к походу, стоит воспользоваться "луковым" принципом в одежде, который подразумевает ношение нескольких слоев.

Почему в походе лучше носить термобелье, а не хлопок
Фото: www.freepik.com

Эти слои не только помогут вам адаптироваться к разным погодным условиям, но и сделают путешествие комфортным и безопасным.

Первый слой — термобелье. Его задача — поддерживать тело в комфорте: охлаждать в жаркую погоду и согревать в холодную. Важно, чтобы оно эффективно впитывало пот и быстро высыхало, а также помогало контролировать запахи и уровень влажности.

Второй слой — это теплоизоляция. В зависимости от температуры и условий, это может быть как легкая футболка, так и более толстая флисовая куртка, которая удерживает тепло и не позволяет вам замерзнуть.

Третий слой — защитный. Куртка и штаны, которые защищают от ветра и дождя, обеспечат вам сухость и комфорт даже в непогоду. Этот слой — ваш щит от капризов природы.

Уточнения

Термобельё или функциона́льное ни́жнее бельё, — особое нижнее бельё, сохраняющее тепло. Термобельё при небольшом весе эквивалентно по сохранению тепла двум и более слоям традиционной одежды и не даёт спортсмену пропотеть и промёрзнуть.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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