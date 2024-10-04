Индийское правительство предложит бесплатные визы для 100 тысяч иностранных туристов

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Индийское правительство намерено стимулировать въездной туризм, предлагая бесплатные визы иностранным туристам. Бесплатные визы будут доступны для 100 тысяч человек, однако воспользоваться этой возможностью можно только при наличии индийского друга, который живёт за границей.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Steinberger, CC BY 3.0

Новая инициатива под названием "Chalo India" ("Вперёд, Индия") позволяет индийским гражданам, проживающим за рубежом, приглашать в страну до пяти своих друзей, не имеющих индийского гражданства.

Для участия необходимо зарегистрироваться на специально созданном сайте, который скоро будет запущен, и ввести данные своих друзей. После проверки приглашенные друзья получат по электронной почте QR-код, с помощью которого смогут оформить бесплатную визу для поездки в Индию. Официальная дата запуска программы будет объявлена позже.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

