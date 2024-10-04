Индийское правительство предложит бесплатные визы для 100 тысяч иностранных туристов

Индийское правительство намерено стимулировать въездной туризм, предлагая бесплатные визы иностранным туристам. Бесплатные визы будут доступны для 100 тысяч человек, однако воспользоваться этой возможностью можно только при наличии индийского друга, который живёт за границей.
Новая инициатива под названием "Chalo India" ("Вперёд, Индия") позволяет индийским гражданам, проживающим за рубежом, приглашать в страну до пяти своих друзей, не имеющих индийского гражданства.
Для участия необходимо зарегистрироваться на специально созданном сайте, который скоро будет запущен, и ввести данные своих друзей. После проверки приглашенные друзья получат по электронной почте QR-код, с помощью которого смогут оформить бесплатную визу для поездки в Индию. Официальная дата запуска программы будет объявлена позже.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.