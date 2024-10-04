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Названы лучшие месяцы для планирования отпуска в следующем году

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Туризм

Юрист и эксперт по трудовому праву компании Headhunter Ольга Владимирова назвала два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Названы лучшие месяцы для планирования отпуска в следующем году
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Владимирова отметила, что лучше планировать отпуск на те месяцы, когда больше всего рабочих дней. В следующем году такими месяцами станут июль и октябрь — в каждом из них будет по 23 рабочих дня. Также неплохим выбором могут стать апрель, сентябрь или декабрь с 22 рабочими днями.

Эксперт добавила, что отпуск можно совместить с выходными и праздничными днями, чтобы сэкономить отпускные дни, однако с точки зрения выплат это будет менее выгодным решением.

Уточнения

О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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