Названы лучшие месяцы для планирования отпуска в следующем году

Юрист и эксперт по трудовому праву компании Headhunter Ольга Владимирова назвала два самых выгодных месяца для отпуска в 2025 году, сообщает РИА Новости.
Владимирова отметила, что лучше планировать отпуск на те месяцы, когда больше всего рабочих дней. В следующем году такими месяцами станут июль и октябрь — в каждом из них будет по 23 рабочих дня. Также неплохим выбором могут стать апрель, сентябрь или декабрь с 22 рабочими днями.
Эксперт добавила, что отпуск можно совместить с выходными и праздничными днями, чтобы сэкономить отпускные дни, однако с точки зрения выплат это будет менее выгодным решением.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.