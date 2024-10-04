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В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов

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Туризм

Авиакомпания Japan Airlines предлагает иностранным туристам бесплатные внутренние перелёты по Японии. Программа доступна путешественникам, которые приобретают международный билет туда и обратно вместе с внутренним рейсом в одном бронировании.

В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Giuseppe Milo, CC BY 3.0

Основная цель этой акции — перераспределение туристического потока внутри страны. Japan Airlines стремится поддержать не только известные туристические маршруты, но и привлечь внимание к другим регионам, которые не так часто посещаются иностранцами.

Такой подход поможет путешественникам открыть новые для себя культурные и природные достопримечательности Японии и снизить нагрузку на наиболее популярные направления.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.

Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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