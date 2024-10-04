В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Japan Airlines предлагает иностранным туристам бесплатные внутренние перелёты по Японии. Программа доступна путешественникам, которые приобретают международный билет туда и обратно вместе с внутренним рейсом в одном бронировании.

Фото: commons.wikimedia.org by Giuseppe Milo, CC BY 3.0

Основная цель этой акции — перераспределение туристического потока внутри страны. Japan Airlines стремится поддержать не только известные туристические маршруты, но и привлечь внимание к другим регионам, которые не так часто посещаются иностранцами.

Такой подход поможет путешественникам открыть новые для себя культурные и природные достопримечательности Японии и снизить нагрузку на наиболее популярные направления.

Уточнения

Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.

