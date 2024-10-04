В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов

Авиакомпания Japan Airlines предлагает иностранным туристам бесплатные внутренние перелёты по Японии. Программа доступна путешественникам, которые приобретают международный билет туда и обратно вместе с внутренним рейсом в одном бронировании.
Основная цель этой акции — перераспределение туристического потока внутри страны. Japan Airlines стремится поддержать не только известные туристические маршруты, но и привлечь внимание к другим регионам, которые не так часто посещаются иностранцами.
Такой подход поможет путешественникам открыть новые для себя культурные и природные достопримечательности Японии и снизить нагрузку на наиболее популярные направления.
Япо́ния — островное государство в Восточной Азии.
Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.