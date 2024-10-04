Попавшие под лавину стали выживать чаще

Сегодня люди, которые оказались погребенными под лавиной, с большей вероятностью останутся живы, чем это случалось раньше.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Avalanche_Peak_(Kalindi_Khal) by нет

Смерть наступает непосредственно от схода лавины, от травм, от удушья под толщей снега или от переохлаждения. Большинство выживших спасаются в течение первых нескольких минут, оказавшись заживо погребенными.

Первые обстоятельные исследования о выживании после схода лавин были опубликованы всего 30 лет назад и базировались на инцидентах в Швейцарских Альпах. В то время выживало менее половины и почти все выжившие оказывались живыми, если их спасали в течение 15 минут после погребения.

Начиная с 1990-х годов стали разрабатывать более надежные способы прогнозирования схода лавин, а также появились новые технологии, повышающие шансы на быстрое обнаружение и спасение.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, основано на записях о выживании в Швейцарии в период с 1981 по 2020 годы. За прошедшие четыре десятилетия более 7000 человек стали жертвами лавин, в том числе 1 643 человека были засыпаны с головой.

"Если человек, попавший в лавину, остается на поверхности или засыпан лишь частично, когда голова и грудь остаются открытыми, уровень выживаемости превышает 90%", — отметил соавтор исследования и основатель Института неотложной горной медицины в Больцано доктор Герман Брюггер (Hermann Brugger).

Такой процент основан на всех отчетах с 1981 по 1998 год.

"Однако, когда голова и грудь полностью засыпаны, уровень выживаемости значительно снижается до примерно 53%", — сказал Брюггер в интервью Live Science.

Новое исследование показывает, что с 1990 года общий уровень выживаемости в лавинах в Швейцарии вырос с 43,5% до 53,4% — это составляет примерно на 10 человек больше спасенных из каждых 100 пострадавших.

У проведших под снегом менее чем 10 минут, был 91% шанс выжить, но их шансы упали до 76% всего через пять дополнительных минут. После получаса выживал один из трёх.

"После 10 минут погребения жертва начинает страдать от гипоксии (недостатка кислорода) и гиперкапнии (накопления углекислого газа), — указал Бруггер. — Выдыхаемый углекислый газ накапливается в окружающем снегу, достигая токсичных уровней, которые затем повторно вдыхаются жертвой".

Члены группы могут найти и вытащить своих товарищей в течение 10 минут. Среднее время оказания помощи спасательными командами сократилось с 45 до 25 минут.

"Улучшение показателей выживаемости может подчеркнуть новые методы лечения после извлечения или более быстрое организованное спасение, что дает жертвам больше шансов на выживание", — отметил эксперт по управлению рисками схода лавин в университете Саймона Фрейзера Паскаль Хегели (Pascal Haegeli).

Авторы исследования связывают это с лучшей подготовкой по технике безопасности и новыми технологиями, которые позволяют быстрее находить пострадавших.

Поскольку исследование опиралось на данные за период с 1981 по 2020 год, некоторая информация — особенно о том, как долго выжившие находились под снегом — отсутствовала. Для получения дополнительных сведений о том, что влияет на выживание после схода лавин, необходимо больше реальных данных.

Тем не менее, "эти результаты могут быть не полностью применимы к другим регионам, поскольку в Северной Америке наблюдается более высокий уровень травматизма при сходе лавин, чем в Европе, из-за обилия деревьев в местах, где они случаются", — сказал исследователь и прогнозист из Avalanche Canada Саймон Хортон (Simon Horton) и добавил, что есть и другие, способствующие выживанию факторы, как изменение с течением времени свойств снега.

"Носите с собой соответствующее защитное снаряжение, включая лавинный маяк, лопату, зонд и, возможно, снаряжение для людей, попавших под лавину, — добавил Бруггер. — В случае схода лавины самое главное — сохранить дыхательные пути свободными, постаравшись закрыть руками рот и нос. Наконец, никогда не ходите в одиночку".

Уточнения

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Гиперкапни́я (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно; καπνός — дым) — состояние, вызванное избыточным количеством CO 2 в крови; отравление углекислым газом.



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