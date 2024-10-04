Стюардесса рассказала, нужно ли пилотам и бортпроводникам получать визу

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вопрос о том, нужна ли виза членам лётного экипажа при международных рейсах, часто становится причиной путаницы. На деле ответ зависит от множества факторов.

Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, CC BY-SA 4.0

В большинстве случаев экипажу не требуется виза для кратковременного пребывания в стране прибытия. Это связано с международными соглашениями в сфере авиации, которые направлены на упрощение работы авиакомпаний.

Многие государства предоставляют членам экипажа особый статус, позволяющий им находиться на территории страны без визы на ограниченное время — обычно от 24 до 72 часов. Это позволяет членам экипажа отдохнуть между рейсами или дождаться обратного вылета без излишних формальностей.

Авиакомпании, как правило, берут на себя ответственность за соблюдение визовых требований, заранее решая все бюрократические вопросы для своих сотрудников. Важно, чтобы члены экипажа всегда имели при себе действующий паспорт и удостоверение члена экипажа, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте.

