Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Японии запустили бесплатные авиарейсы для иностранных туристов
Легко и красиво: как правильно посадить и ухаживать за хризантемами
Автомеханик объяснил, как крышка расширительного бачка убивает мотор
Король гор Монтаны доведет до сумы и тюрьмы
Поселения на Луне будут строить уже в этом столетии — учёный
81-летний фермер осужден за незаконное клонирование овец
Натуральная косметика: советы, как выбрать продукт без лишней химии
Баклажаны по-корейски: пикантная холодная закуска и идеальный гарнир к мясным блюдам
Блогера Валерию Чекалину отправили под домашний арест на полтора месяца

Стюардесса рассказала, нужно ли пилотам и бортпроводникам получать визу

1:05
Туризм

Вопрос о том, нужна ли виза членам лётного экипажа при международных рейсах, часто становится причиной путаницы. На деле ответ зависит от множества факторов.

Стюардесса рассказала, нужно ли пилотам и бортпроводникам получать визу
Фото: spotters.net.ua by Flo Weiss, CC BY-SA 4.0

В большинстве случаев экипажу не требуется виза для кратковременного пребывания в стране прибытия. Это связано с международными соглашениями в сфере авиации, которые направлены на упрощение работы авиакомпаний.

Многие государства предоставляют членам экипажа особый статус, позволяющий им находиться на территории страны без визы на ограниченное время — обычно от 24 до 72 часов. Это позволяет членам экипажа отдохнуть между рейсами или дождаться обратного вылета без излишних формальностей.

Авиакомпании, как правило, берут на себя ответственность за соблюдение визовых требований, заранее решая все бюрократические вопросы для своих сотрудников. Важно, чтобы члены экипажа всегда имели при себе действующий паспорт и удостоверение члена экипажа, сообщает "Рамблер".

Уточнения

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан
Авто
Шотландская вислоухая кошка: популярная порода среди горожан Аудио 
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки
Недвижимость
5 вещей, из-за которых квартира выглядит неопрятной даже после уборки Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
В США сообщили о начале конца западного истребителя F-16
Ракета "Фаттах-2". Новое поколение иранского вооружения для ответа агрессору
Россия нужна Евросоюзу. Премьер Словакии Фицо озвучил новый консенсус в ЕС Любовь Степушова Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Последние материалы
Автоэксперт Кадаков о последствиях введения пошлин на китайское авто в ЕС
Уролог рассказал, из-за чего появляются камни в почках и как можно понизить риски
Павел Дуров показал Ирине Болгар, кто помог ему запустить Telegram: она — настоящий мозг
Цепи для квадроберов появились на российских маркетплейсах
Стюардесса рассказала, нужно ли пилотам и бортпроводникам получать визу
Дочь Киркорова заподозрила отца в участии в скандальных вечеринках Пи Дидди
Красота коленей: как сохранить молодость с помощью косметологии
В ГАИ объяснили, действует ли знак остановка запрещена в парковочных карманах
Al Arabiya: Великобритания и США нанесли удары по Йемену
Как варить картошку, чтобы она не разваривалась: исправляем типичные ошибки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.