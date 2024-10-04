Наибольший рост затрат в отелях Турции пришёлся на воду и туалетную бумагу

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие отельеры решили пересмотреть официальные данные о подорожаниях, опубликованные Турецким статистическим институтом, и представили свой собственный список, что именно подорожало в гостиницах Турции сильнее всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

Возглавили этот список товары и услуги, без которых туристический бизнес просто не может обойтись. При этом сами отельеры утверждают, что цены в их отелях поднялись не так сильно, как показывает официальная статистика.

Примером служит 4-звёздочный отель в Стамбуле, который представил свою "корзину инфляции". Согласно их данным, с начала года эксплуатационные затраты выросли на 35,4%.

Что касается конкретных статей расходов, то наибольший рост цен коснулся водопроводной воды — этот необходимый для туристов ресурс подорожал на 69%. Вторым в списке оказался ещё один незаменимый продукт — туалетная бумага, её стоимость увеличилась на 63,4%. Далее следуют алкогольные напитки: пиво (+59,1%) и ракия (+57%). В числе других товаров, подорожавших сильнее всего, отмечены подсолнечное масло (+55%) и рис (+51,4%).

Меньше всего подорожали фруктовый сок (+8,1%), кока-кола (+11,1%), стиральный порошок (+11,8%), белый сыр (+12,3%) и турецкий кофе (+15%). А цена на яйца, как отмечают представители отеля, осталась неизменной.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги.

