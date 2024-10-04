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Сон является лучшим лекарством от аэрофобии — эксперт

1:35
Туризм

Заслуженный пилот СССР и член Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал Pravda.Ru, как снизить тревожность при полёте на самолёте.

Сон является лучшим лекарством от аэрофобии — эксперт
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

По словам эксперта, самолёт является самым надёжным видом транспорта. Однако людям, у которых есть аэрофобия, стоит попытаться заснуть в полёте, поскольку сон — лучшее лекарство от страха.

"Полёт в самолёте успокаивает сам по себе. Вот это равномерное гудение двигателей, окружающий воздух с низким содержанием кислорода, эта монотонность. Это успокаивает и тянет ко сну. Надо подчиняться своему организму, прислушиваться к нему и засыпать. Сон — это лучшее лекарство от страхов", — заявил Олег Смирнов.

Заслуженный пилот СССР отметил, что расположение места в самолёте не оказывает абсолютно никакого влияния на снижение тревожности.

"Это не имеет абсолютно никакого значения ни для тех, кто боится летать, ни для тех, кто не боится летать. Абсолютно никакого значения. Это одна лодка, в которой плывут все 200 или 300, или 500 пассажиров, которые управляются одним экипажем, который состоит из соответствующих комплектующих, которые гарантируют безопасность
полётов", — сообщил он.

Олег Смирнов также подчеркнул, что выбор транспорта для путешествия является личным выбором человека.

Ранее Pravda.Ru писала о преимуществах и недостатках поездок на поезде и самолёте.

Уточнения

Аэрофо́бия — боязнь полётов на летательных аппаратах.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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