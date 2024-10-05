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В горах Сочи провели реновацию популярной смотровой площадки

1:12
Туризм

На сочинском курорте Роза Хутор провели реновацию популярной смотровой площадки. Она находится на высоте 2,3 тысячи метров над уровнем моря, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора курорта Александра Белокобыльского.

В горах Сочи провели реновацию популярной смотровой площадки
Фото: unsplash.com by Tim Gouw, PDM

Он сообщил, что площадку горного кластера Роза Пик посещают примерно 2 миллиона туристов каждый год. Теперь на ней установили современные ограждения и другие объекты.

"Теперь здесь установлены современные ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки, организованы теневые зоны с навесами, создано парковое пространство для отдыха с лавочками, растительными композициями и креативными фоторамками", — рассказал Александр Белокобыльский.

Гендиректор курорта отметил, что Роза Пик является одной из самых популярных достопримечательностей Сочи. С обзорной площадки можно увидеть Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако, а в хорошую погоду — Чёрное море. 

Ранее Pravda.Ru писала, что зимний сезон на курорте Роза Хутор стартует в декабре.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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