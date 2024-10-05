Россиянам необходимо изучать новые места в поездке для отдыха мечты — исследование

Специалисты онлайн-сервиса "Авиасейлс" провели опрос среди 2064 пользователей насчёт идеального отдыха. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Выяснилось, что большинство россиян считает изучение новых мест самым лучшим вариантом времяпрепровождения в путешествии. Так ответили 53% респондентов. При этом 33% опрошенных отдают предпочтение пляжному отдыху. Другими значимыми критериями оказались низкая стоимость поездки, хорошая компания и возможность выспаться.

В то же время специалисты определили, что преградами для идеального путешествия чаще всего являются финансовые трудности. Так заявили 53% туристов. Кроме того, препятствиями для отдыха мечты могут стать плотный рабочий график (12%), отсутствие компании (8%) и нерешённые бытовые вопросы (2%). Четверти респондентов ничего не мешает отправиться в идеальную поездку.

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