Сочинский курорт Роза Хутор рассчитывает провести официальное открытие зимнего сезона ближе к двадцатым числам декабря. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора места отдыха Александра Белокобыльского.
Он отметил, что при благоприятных погодных условиях возможно более ранее открытие сезона.
"Ориентировочно открытие именно горнолыжного сезона запланировано традиционно ближе к третьей декаде декабря, когда будет сформирован достаточный снежный покров для безопасного катания. При благоприятных погодных условиях возможно более ранее открытие", — сообщил Александр Белокобыльский.
По словам гендиректора курорта, в этом году для туристов появилась возможность приобрести услуги проката и школы инструкторов на сайте. Он добавил, что сейчас скидки на проживание в местных гостиницах составляют 20-30%.
Ранее Pravda.Ru писала, что отель курорта Роза Хутор победил в номинации "Лучший номер" в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма.
"Ро́за Ху́тор" — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.
Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.