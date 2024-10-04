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Зимний сезон на курорте Роза Хутор стартует в декабре

1:07
Туризм

Сочинский курорт Роза Хутор рассчитывает провести официальное открытие зимнего сезона ближе к двадцатым числам декабря. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на гендиректора места отдыха Александра Белокобыльского.

Зимний сезон на курорте Роза Хутор стартует в декабре
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он отметил, что при благоприятных погодных условиях возможно более ранее открытие сезона.

"Ориентировочно открытие именно горнолыжного сезона запланировано традиционно ближе к третьей декаде декабря, когда будет сформирован достаточный снежный покров для безопасного катания. При благоприятных погодных условиях возможно более ранее открытие", — сообщил Александр Белокобыльский.

По словам гендиректора курорта, в этом году для туристов появилась возможность приобрести услуги проката и школы инструкторов на сайте. Он добавил, что сейчас скидки на проживание в местных гостиницах составляют 20-30%.

Ранее Pravda.Ru писала, что отель курорта Роза Хутор победил в номинации "Лучший номер" в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма.

Уточнения

"Ро́за Ху́тор" — круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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