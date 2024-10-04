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Россиянин делал поддельные паспорта в Таиланде

1:30
Туризм

По данным газеты Bangkok Post, полиция Таиланда задержала в Бангкоке гражданина России, подозреваемого в незаконной деятельности по продаже поддельных паспортов 15 стран, в составе организованной им преступной группы.

Россиянин делал поддельные паспорта в Таиланде
Фото: pixabay.com by Cytis, PDM

По данным следствия, преступная группа во главе с задержанным россиянином зарегистрировала в Таиланде компанию и нанесла ущерб в размере не менее 30 млн батов (около 830 тыс. долларов), продавая поддельные документы обманутым клиентам. Злоумышленники привлекали клиентов через рекламу в мессенджерах и соцсетях, а оплата производилась в криптовалюте. Поддельные паспорта, в том числе американские, отправлялись клиентам в Таиланд почтой из Доминиканской Республики.

Один из американских паспортов, проданных преступной группой клиенту, был изъят следствием и по результатам экспертизы признан поддельным. Фальшивые паспорта отправлялись покупателям в Таиланд из Доминиканской Республики курьерской службой FedEx. Издание также отмечает, что оплата услуг этой "паспортной" группировки, которая размещала рекламу в интернете и зарегистрировала компанию в Таиланде, осуществлялась онлайн.

В консульском отделе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что полиция пока не контактировала с российскими дипломатами по данному делу, а задержанный россиянин еще не обращался за консульской помощью.

Уточнения

Па́спорт - государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. Паспорт указывает на гражданство, но не обязательно указывает на страну проживания.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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