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Аэрофлот возместит семье 278 тысяч за задержку рейса

Туризм

Пермский краевой суд удовлетворил иски пассажиров, опоздавших на рейс авиакомпании "Аэрофлот" в Турцию. Суммарная компенсация, взысканная с перевозчика, составила 278,5 тысяч рублей. Эта сумма включала возмещение убытков, компенсацию морального вреда, а также штрафные санкции.

Аэрофлот возместит семье 278 тысяч за задержку рейса
Фото: commons.wikimedia.org by ЕршовКВН, CC BY-SA 3.0

Супружеская пара из Перми приобрели тур в Турцию с вылетом из Москвы. Чтобы добраться до столицы, они дополнительно купили билеты на рейс из Перми в Шереметьево. Однако этот вылет был задержан на 4 часа 55 минут. Причиной задержки стало то, что самолет, на котором отдыхающие должны были прилететь из Перми в Москву, застрял в Сочи из-за сильного ветра. При этом в аэропорту Большое Савино не оказалось резервных пассажирских авиалайнеров для переправки туристов в Москву.

Чтобы все-таки отправиться на отдых, супруги, добравшись в итоге до Москвы, вынуждены были приобрести новые авиабилеты на международный рейс за 155 тысяч рублей. По возвращении из поездки в Турцию, семья направила претензию в "Аэрофлот", но авиакомпания отказалась удовлетворить их требования.

Индустриальный суд отказал туристам в удовлетворении требований, ссылаясь на неблагоприятные погодные условия в Сочи, помешавшие вылету самолета. Однако Пермский краевой суд отменил это решение, постановив, что неблагоприятная погода не освобождает авиакомпанию от ответственности перед пассажирами.

Уточнения

Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина - российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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