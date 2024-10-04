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В Новосибирске инспекторы ДПС помогли женщине, опаздывающей на рейс

0:38
Туризм

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли доехать до аэропорта женщине, опаздывающей на рейс. Она летела на операцию, передаёт "Комсомольская правда”.

В Новосибирске инспекторы ДПС помогли женщине, опаздывающей на рейс
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Водитель "Тойоты Камри" обратился за помощью к инспектору ГАИ. Мужчина вёз пассажирку, жительницу Сибири, в аэропорт Толмачёво. Однако из-за пробок они рисковали опоздать на самолет. Об этом сообщают в областной Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС оперативно доложил о ситуации в дежурную часть и сопроводил автомобиль до аэропорта, где женщина успела вовремя сесть на международный рейс.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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