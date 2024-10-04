В Новосибирске инспекторы ДПС помогли женщине, опаздывающей на рейс

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли доехать до аэропорта женщине, опаздывающей на рейс. Она летела на операцию, передаёт "Комсомольская правда”.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

Водитель "Тойоты Камри" обратился за помощью к инспектору ГАИ. Мужчина вёз пассажирку, жительницу Сибири, в аэропорт Толмачёво. Однако из-за пробок они рисковали опоздать на самолет. Об этом сообщают в областной Госавтоинспекции.

Экипаж ДПС оперативно доложил о ситуации в дежурную часть и сопроводил автомобиль до аэропорта, где женщина успела вовремя сесть на международный рейс.

Уточнения

Дорожно-патрульная служба - структурное подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации.

