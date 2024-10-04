Российский блогер раскрыл истинное отношение литовцев к русским

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский блогер поделился своим опытом поездки в Литву, рассказав о настоящем отношении местных жителей к русским. В своём блоге "ГДЕ НАМ ЖИТЬ" на платформе "Дзен" он описал, что гидом по стране был белорус, переехавший в Литву несколько лет назад.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, CC BY-SA 4.0

Гид посоветовал блогеру представляться гражданином Казахстана или Белоруссии, если отсутствует необходимость показывать паспорт. По словам блогера, литовцы, как правило, избегают общения с русскими, хотя открытая неприязнь встречается редко, чаще со стороны отдельных, более агрессивных личностей.

Автор отметил, что причиной такого отношения стал страх, распространённый среди местных жителей. Многие литовцы боятся, что русские являются шпионами, потому что правительство настраивает их на ожидание возможной угрозы.

"Людям внушают, что Литва будет следующей, что русские придут, и нужно быть готовыми", — заявил блогер.

Уточнения

Литва́ — государство, расположенное в Северной Европе.

