В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет турагент, которую обвиняют в мошенничестве: она присваивала деньги клиентов, предназначенные для оплаты туров.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

По версии следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев предлагала туристам различные поездки, а затем либо получала деньги на карту, либо наличными. Но никакие путёвки она не бронировала, а все средства, общая сумма которых составила 5,6 млн рублей, тратила на личные нужды.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, уголовное дело уже направлено в суд. Турагенту вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



Тураге́нт — организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров.



Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

