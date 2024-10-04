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В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов

0:44
Туризм

В Нижнем Новгороде перед судом предстанет турагент, которую обвиняют в мошенничестве: она присваивала деньги клиентов, предназначенные для оплаты туров.

В Нижнем Новгороде аферистка похитила пять миллионов рублей у туристов
Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

По версии следствия, женщина на протяжении нескольких месяцев предлагала туристам различные поездки, а затем либо получала деньги на карту, либо наличными. Но никакие путёвки она не бронировала, а все средства, общая сумма которых составила 5,6 млн рублей, тратила на личные нужды.

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, уголовное дело уже направлено в суд. Турагенту вменяется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Тураге́нт организация или индивидуальный предприниматель, занимающиеся продажей сформированных туроператором туров. 

Ни́жний Но́вгород — город в центральной России, административный центр Приволжского федерального округа и Нижегородской области.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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