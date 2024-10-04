Эксперт объяснил, почему рекордный приток туристов не спасает гостиничный бизнес в Турции

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие отели столкнулись с непреодолимой проблемой: 10 миллионов туристов предпочитают не отели, а частные дома.

Президент Средиземноморской туристической ассоциации отельеров и операторов Каан Касиф Кавалоглу, объясняя ситуацию, отметил, что несмотря на рекордный приток иностранных туристов, отельный сектор не получает ожидаемого объёма клиентов. Это происходит потому, что многие туристы выбирают для отдыха гостевые дома, а не отели — и это тенденция, которую нельзя просто так изменить.

Кавалоглу заявил, что отели принимают около 80% туристов, приезжающих в Турцию, оставшиеся 15% предпочитают арендовать частные дома. Он подчеркнул, что нет никаких гарантий того, что все туристы будут отдыхать именно в отелях, и попытки "отобрать" таких туристов у частного сектора ни к чему не приведут — они просто выберут другие направления.

Он также отметил, что туристы имеют разные предпочтения: семьи с детьми обычно предпочитают отели, в то время как более самостоятельные путешественники склонны выбирать аренду жилья. Главное, по словам Кавалоглу, чтобы туристы приезжали в Турцию, независимо от того, где они останавливаются.

В этом контексте Министерство культуры и туризма Турции уже предпринимает шаги для установления законодательного контроля над частным жильём, используемым для туристических целей. Это должно помочь легализовать и лучше контролировать рынок аренды жилья, что, по мнению г-на Кавалоглу, поможет стабилизировать ситуацию, сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — средство размещения, состоящее из определённого количества номеров, имеющее единое руководство, предоставляющее набор услуг.

