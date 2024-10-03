Белоруссия стала лидером по продажам туров у россиян осенью 2024 года

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Белоруссия стала лидером по продаже экскурсионных туров среди россиян осенью 2024 года, что подтвердил Российский союз туриндустрии (РСТ). Основными факторами популярности страны являются удобная транспортная доступность, богатое культурное наследие, конкурентоспособные цены и возможность оплаты картой "Мир".

Фото: commons.wikimedia.org by Antono Vasiljev, CC BY-SA 3.0

Директор по развитию и рекламе компании "Туртранс-Вояж" Ирина Гусакова подчеркнула, что интерес к Белоруссии существенно возрос: в 2024 году число туристов увеличилось на 35% по сравнению с 2023 годом. Пятидневная поездка обходится от 15,5 тысячи рублей, при этом билет на поезд оплачивается отдельно.

Кроме Белоруссии, среди востребованных у россиян стран этой осенью также оказались Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь — государство в Восточной Европе.

