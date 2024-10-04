Росзаповедцентр: экотуристы чаще всего посещают нацпарки Кисловодска и Сочи

В России значительно возросла популярность экотуризма. За последние 4 года число путешественников, которые им интересуются, удвоилось. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора по туризму и спецпроектам Росзаповедцентра Ксению Абрамову.

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По её словам, в 2024 году число экотуристов в России составило 11,8 миллиона человек на начало августа.

"Отмечаем, как резко в России вырос поток экотуристов. Можно сказать, что за последние 4 года он, как минимум, удвоился. В 2020 году было 6,7 миллиона экотуристов, в 2023 году — 14 миллионов. Этот год ещё не подошёл к концу, но по данным на начало августа уже 11,8 миллиона экотуристов и цифра к концу года, конечно же, вырастет", — сообщила Ксения Абрамова.

Она добавила, что чаще всего экотуристы отправляются в национальные парки Кисловодска и Сочи.

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Уточнения

Экологический туризм — форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий.

