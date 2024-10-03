Первый пивной курорт может появиться в России

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Краснодарском крае планируют создать первый в России пивной курорт под названием "Пивнов Градец".

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Площадь этого развлекательного городка может занять несколько гектаров, а открытие запланировано на 2025 год. Курорт будет ориентирован на взрослых и предложит разнообразные развлечения — от релаксации на матрасах под звуки лопающихся пузырьков до гадания по пивной пене. Также планируются лекции по развитию навыков общения и традиционные для курортов бассейны и СПА, сообщает АБН 24.

Посетители смогут воспользоваться услугами по системе "все включено", стартующая стоимость которой составит 10 тысяч рублей.

В настоящее время идут переговоры с девелоперами и гостиничными сетями Краснодарского края для успешной реализации проекта. Местом для курорта выбрана Кубань благодаря особенному климату и продолжительному бархатному сезону.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Куро́рт — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний и оздоровления особо охраняемая природная территория.

