Большинство туристов выбирает один и тот же отель из-за доверия — исследование

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты сервиса "OneTwoTrip" провели исследование среди 4856 пользователей насчёт причины неоднократного посещения одного и того же отеля. Об этом пишет агентство РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Оказалось, что 36% респондентов несколько раз останавливаются в одной и той же гостинице по привычке — они доверяют проверенным местам. При этом 32% туристов могут повторно забронировать номер в отеле, если он безупречен, а 11% человек выбирают тот же объект размещения по причине лени. В то же время каждый 5-й путешественник всегда отдаёт предпочтение новой гостинице, так как нравится отдыхать в разных локациях.

Кроме того, исследователи определили, что чаще всего в России туристы возвращаются в гостиницу в Южно-Сахалинске (доля равна 4,3%), а за границей — в Мехико (5,7%).

Ранее Pravda.Ru писала, на что следует обратить внимание при бронировании отеля.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин.



Ме́хико — столица Мексики.

