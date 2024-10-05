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Бесплатный вход в музеи Стамбула на фестивале "Культурный путь"

1:22
Туризм

В рамках традиционного фестиваля "Культурный путь" (Türkiye Cultural Route Festival) власти Стамбула сделали посещение ряда знаковых достопримечательностей бесплатным до 6 октября. Среди них — Галатская башня, Археологический музей Стамбула, Музей Исламского искусства и культуры во дворце Ибрагима Паши, а также Музей исламской науки и техники в парке Гюльхане. 

До 6 октября на Галатской башне каждый вечер с 20:00 до полуночи проходит световое шоу "Врата вечности", а световые инсталляции можно увидеть на фонтане Топхане рядом с Галатапортом.

Фестиваль, стартовавший 28 сентября, предлагает также богатую выставочную программу.

В Культурном центре Ататюрка (AKM) открылись выставки "Пабло Пикассо — путешествие от живописи к керамике" и "Мир Уорхола — икона поп-арта" Энди Уорхола.

В Музее тюльпанов проходит выставка, посвященная Леонардо да Винчи, где представлены более 100 моделей его изобретений.

Министерство культуры и туризма Турции ежегодно проводит фестиваль "Культурный путь", который охватывает десятки городов.

В Стамбуле в рамках фестиваля пройдут более 500 мероприятий на 100 площадках.

Уточнения

Стамбу́л (тур. İstanbul [isˈtanbuɫ] , ранее известный как Византий (греч. Βυζάντιον), затем как Константинополь (греч. Κωνσταντινούπολις [konstandiˈnupolis]), в древнерусских источниках упоминается как Царьград) — крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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